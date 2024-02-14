İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman'a '14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Kırık Kalp Sendromu'na nelerin sebep olabileceğini ve bu sendromun nasıl tedavi edildiğini sordum. Doç. Dr. Kahraman, bu sendromun sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu olduğunu belirterek, "Tıp literatüründe 'Takotsubo Kardiyomiyopatisi' olarak bilinir. Adını Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için kullandığı kaplardan almaktadır. Ortasından bastırılmış bir balona benzediği için apikal balonlaşma sendromu olarak da isimlendirilir. Kalp kaslarındaki fonksiyon bozukluğu neticesinde gelişen bir kalp kası hastalığıdır" dedi.Kırık Kalp Sendorumu'nun belirtilerini ise Doç. Dr. Kahraman, şu şekilde sıralıyor: "Kırık Kalp Sendromu tanısı alan hastalarımız genellikle kalp krizine benzer belirtiler ile hastaneye başvururlar. En sık görülen şikayetler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı bulunmaktadır. Kesin tanı konulana kadar bu hastalara da kalp krizi geçiren hastalarda olduğu gibi yaklaşılmaktadır." Doç. Dr. Kahraman, bu belirtilerin yanı sıra terleme, sol kol veya çene ağrısı, yorgunluk, halsizlik, panik hali, baş ağrısı gibi şikayetlerin de görülebildiğini belirterek, "Bütün bu bulgular tipik olarak bir travma veya duygusal stres sonrasında ortaya çıkmaktadır" dedi."KIRIK Kalp Sendromu neden olur?" sorusuna ise Doç. Dr. Kahraman, şu yanıtı verdi: "Kırık Kalp Sendromu'nun nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte genellikle fiziksel veya duygusal bir stres sonrası gelişen hormonal değişikliklerden dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Vücuttaki adrenalin ve epinefrin gibi stres hormonları seviyelerindeki bu dalgalanmalar neticesinde kalp kası etkilenmekte ve genellikle geçici bir fonksiyon bozukluğu gelişmektedir. Özellikle korku, üzüntü, ayrılık ve benzeri duygusal stresten sonra artan bu stres hormonlarının neden olduğu düşünülen bu hastalık 'Kırk Kalp Sendromu' ismini almaktadır. Ayrıca sadece duygusal stres değil bazı hormonal bozukluklara yol açan tiroit hastalığı, böbrek üstü bezi hastalığı, cerrahi sorunlar ve fiziksel stres etkenleri de bu hastalığa neden olabilmektedir."KIRIK Kalp Sendromu tanısı alana kadar hastalara kalp krizi şüphesi ile yaklaşmak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kahraman, nasıl bir tedavi planı izlediklerini şöyle açıkladı: "Kalp krizi ile değerlendirilen hastaların yaklaşık yüzde 2'si Kırık Kalp Sendromu tanısı almaktadır. Bu hastalara yapılan ilk değerlendirmede çekilen kalp elektrokardiyografisinde (EKG) kalp krizine benzer belirtiler ve ritim bozuklukları görülebilmekle birlikte kalp enzimlerindeki yükselmelerde benzer şüpheyi doğrulamaktadır. Bu hastaların tamamına yakınına yapılan kalp anjiyografisinde ise kalp krizi aksine damar tıkanıklığı görülmemektedir. Kalbin ultrasonografik incelemesinde (Ekokardiyografi) kalp kaslarının işlev bozukluğu ile birlikte şiddeti hastadan hastaya göre değişen kalp yetmezliği saptanabilmektedir."DOÇDr. Kahraman, Kırık Kalp Sendromu'nun her yaşta kadın ve erkeklerde görülebilmekle birlikte yapılan bazı çalışmalarda kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Kahraman "Daha önce Kırık Kalp Sendromu gelişen hastalarda tekrarlama riski olmakla birlikte bu ihtimal oldukça nadirdir" dedi.