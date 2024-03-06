Amasya’nın sembolü tarihi yapılar, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü

Dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten Yeşilay Amasya Şubesi Gençlik Komisyon Başkanı Yasin Arkan, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti. Türkiye'de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığını ifade eden Arkan bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğunun altını çizdi.

"DSÖ RAPORLARINA GÖRE DÜNYADA 1'İNCİYİZ"

Dünya Sağlık Örgütü Raporlarına Göre Türkiye'nin günlük sigara tüketim adedi sayısında dünya birincisi olduğunu ifade etti. Sigara bağımlılığındaki en büyük sebebin kişinin çevresinde sigara içen kişilerin olması olduğuna dikkat çekti.

Yeşilay olarak bağımlılıklara karşı yaptıkları çalışmalardan bahseden Arkan, her türlü bağımlılıktan kurtularak Dünya'ya tertemiz bir pencereden bakmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'a davet etti. YEDAM'ın bilgi gizliliği konusundaki hassasiyetinden de bahseden Arkan, "YEDAM'da psikologların desteğiyle bağımlılıkları sona erdiriyoruz. Tabi bu seanslarda bilgi gizliliği ön planda tutuluyor. Danışman ve danışanın paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişiyle kesinlikle paylaşılmıyor." ifadelerine yer verdi.

Amasya'nın Yeşilay Haftasına özel olarak yeşile bürünmesinin farkındalık açısından etkili olduğunu ifade eden Yeşilay Amasya Şubesi Gençlik Komisyon Başkanı Yasin Arkan, "Yeşilay varsa hayat var" dedi.