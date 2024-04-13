Akciğer hasarını önleyen yeni ilaç

Bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, yeni geliştirilen bir ilaç gripten kaynaklanan iltihaplanmanın yarattığı akciğer hasarını önlüyor. Araştırmacılar, iltihaplanmaya yol açan hücre ölümünü engelleyerek farelerdeki enfeksiyonun seyrini tersine çevirdi. Yapılan bir dizi deneyde UH15-38 adlı yeni ilacın düşük dozda bile, insanların maruz kaldığına yakın miktarda influenza virüsü verilen fareleri koruduğu görüldü. Ayrıca yüksek dozdaki ilacın, kayda değer miktarda virüs içeren bir enfeksiyona karşı tam koruma sağlayabildiği de tespit edildi.