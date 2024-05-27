Yapay zekâ erkek ve kadın beyinleri arasındaki farkı buldu

Stanford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, erkek ve kadın beyinleri arasında hayal kurma, hafıza ve karar verme süreçlerinden sorumlu alanlarda önemli farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, 20 ila 35 yaşları arasındaki yaklaşık 1500 genç yetişkinin beyin faaliyetlerini incelemek için yapay zekâ yöntemleri kullanıldı. Beyin aktivitelerini bir 'parmak izi' ile karakterize eden araştırmacılar araştırma sonucunda, kadının beyni ile erkek beyninin hayal kurma, hafıza ve karar verme süreçlerinden sorumlu alanlarında farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Profesör Vinod Menon, "Bulgular bugüne kadarki en ikna edici ve genelleştirilebilir kanıtlar sağladı. İnsan beyninin işlevsel organizasyonundaki cinsiyet farklılıklarını güçlü bir şekilde ortaya koydu" dedi.