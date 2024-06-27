Uzun yaşamın şifreleri

Birleşmiş Milletler'in (BM), 'Uzun yaşam devrimi' olarak nitelendirdiği 'Longevity' kavramıyla ilgili Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Uzm. Dr. Begüm Öztürk, "Longevity biliminde amaç; biyolojik saati yavaşlatırken, takvim yaşını uzatmaktır. Bu konudaki çalışmalar yapay zekanın yardımıyla hızla ilerliyor. Bilim adamları, geriye doğru gençleşmenin mümkün olabileceğini iddia ediyor" dedi.Uzm. Dr. Öztürk, kalp damar hastalıkları, kanserler, inflamatuar hastalıklar, Alzheimer gibi hastalıkların yaşlılığa bağlı hastalıklar olduğunu söyleyerek, "Yaşlanma olmaz ise bu hastalıklar da olmaz. Longevity uygulamaları, bu yıldan itibaren çok daha fazla gündemde olacak. Bu uygulamalar; eksozomlar, kök hücre enjeksiyonları, NAD tedavileri, hiperbarik oksijen ve ozon terapisi gibi geniş bir tedavi yelpazesini kapsıyor" diye konuştu.Uzm. Dr. Öztürk, uzun yaşamın (Longevity) reçetesini şöyle verdi:Az yemek ve kaloriyi kısıtlamak yaşlanmayı yavaşlatır. Az yemek yendiğinde vücutta daha az atık oluşur. Vücutta kıtlık sinyalini alan hücrelerde uzun yaşam genleri aktive olur. Aralıklı açlık, özellikle akşam açlığı önerilmektedir.Longevity trendlerinden biri sabah aç karnına egzersiz yapmaktır. Bu sayede insülin direnci azalır, kardiyovasküler fonksiyonlar iyileşir. Enerji, odaklanma ve yağ yakımı artar. Ayrıca egzersiz mitokondri fonksiyonlarını düzeltir.Yeterince su içmemek kalp, beyin, böbrek, diyabet gibi hastalıklara neden olur ve hızlı yaşlanmaya götürür. Susamayı beklemeden su içilmeli, tüm güne yayarak minimum 8 bardak su içilmelidir. Toksinler su tüketimi ile vücuttan atılır.KOAH, yüksek irtifa, kansızlık, uyku apnesi, damar tıkanıklığı, burunda deviasyon, diş sıkma, panik atak gibi durumlarda hipoksi yeni oksjien azlığı olur. Bu durumlar düzeltilmezse hızlı yaşlanmaya sebep olur.Gerçek anlamda detoks, hücrelerin içinin temizlenmesiyle olur. Hayatımızdaki plastikler, pestisitler, kimyasallar, deterjanlar, hava kirliliği, egzoz, paketli gıdalar, kozmetikleri azaltmalıyız.Soğuk uygulamalar; soğuk duş, ortam sıcaklığının düşürülmesi, buzlu küvete girmek, yatak odasının sıcaklık derecesinin düşürülmesi gibi yöntemlerle yapılabilir.Ömür uzunluğunda temel belirleyici, metabolik hızdır. Kalori kısıtlandığında metabolik hız azalır, vücut sıcaklığı düşer. Vücut bir bakıma kış uykusuna yatar. Kış uykusuna yatan hayvanların, kış uykusuna yatmayan aynı türdeki hayvanlara göre 5 kat uzun yaşadığı gösterilmiştir.Hücresel iyileşme için gerekli olan melatonin saat 21.00'de salınmaya başlar, 23.00'te pik yapar. 3-4 saat pik seviyesinde kalıp sabaha doğru düşüşe geçer. Ancak gece televizyon, telefon, bilgisayar gibi mavi ışıklara bakmak melatonin salgısını yüzde 50 düşürür. Yani gece kullanılan elektronikler hızlı yaşlanma sebebidir.Uzm. Dr. Öztürk, uzun yaşam için uzmanların tedavi planlamalarını ise şöyle sıraladı: "Detaylı fizik muayeneden sonra, kadın ve erkeğe özel kan tahlilleri yapılır. Kişiye özel beslenme planı, eksik vitamin ve minerallerin yerine konması, uyku, stres yönetimi gibi yaşam tarzı uygulamaları anlatılır. Hastalıklara yatkınlığı gösteren genetik testler, SNP testleri yapılır. Amaç, potansiyel riskleri tespit edip önlemektir. Gerekiyorsa hormon replasmanları yapılabilir. Tüm vücut MR ve yapay zeka ile değerlendirilir, kanda dolaşan kanser hücrelerini tespit eden likit biyopsi gibi ileri Longevity analizleri yapılır. Cryo kabin denen soğuk uygulama planlanabilir. Eksi 180 derecede 1-2 dakika, soğuk nitrojen buharı verilerek ağrıların azaltılması ve iyileşmenin hızlandırılması hedeflenir. Kırmızı ışık tedavileri, infrared sauna gibi uygulamaların yanı sıra kişiler kendileri de soğuk duş, hamam ve sauna gibi uygulamaları ara ara yapabilir. Masaj, lenfatik drenaj uygulamaları ve cilt gençleştirme lazerleri de yapılabilir."Uzm. Dr. Öztürk, senolitikler denilen zombi hücreleri temizleyen takviyeler, kan plazma nakilleri, bağışıklık sistemin temizleyemediği atıkların kan filtreleme yöntemi (immunoferez) ile temizlenmesi gibi uygulamalar olduğunu da söyleyerek "Yeni bir teknoloji olan m RNA teknolojileri ile kas gelişimi, kanser aşıları, zombi hücrelerden kurtulma yöntemlerinin de henüz rutin uygulamada güvenliği kanıtlanmamıştır. Tüm bu Longevity çalışmaları tüm dünyada hızla devam etmektedir" dedi.