D vitamini mevsimi bitiyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, D vitamini hakkında önemli bilgiler verdi. Vücutta bir hormon olarak da işlev gören D vitamininin, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırarak, kemik sağlığını desteklediğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Kas fonksiyonlarını düzenler ve kas gücünü artırır. Hücrelerin normal şekilde büyümesi ve gelişmesine yardımcı olur. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını destekler" diye konuştu.D vitamininin sadece belirli besinlerde (yağlı derin su balıkları, süt, yumurtanın sarısı vb.) ve az miktarda bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi: "D vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si gıdalardan karşılanmaktadır. Bundan dolayı sadece beslenme ile tüm ihtiyacın karşılanması zordur. İhtiyacımızın yüzde 80'i ise güneş ışıklarının yardımı ile vücutta üretilir."Prof. Dr. Şahin, D vitamini sentezi için güneş ışınlarının cilde belli aylarda, mayıs-kasım arası, günün belli saatlerinde o da saat 10.00-15.00 arası, yüz, kollar ve bacaklar açık şekilde, ortalama en az günlük 15-30 dakika direkt teması gerektiğini söyleyerek, "Fakat çoğu zaman güneşten faydalanarak da yeterli miktarda D vitamini üretilemeyebilir. Dünyada ve ülkemizde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği oldukça sık görülüyor. Kış aylarında görülme sıklığı daha da artıyor" dedi.Herkese rutin D vitamini başlamasının önerilmediğinin de altını çizen Prof. Dr. Şahin, D vitamini eksikliği olma riski olan kişilere D vitamini düzeyi ölçülmesi ve yetersizliği ya da eksikliği olanlara uygun dozda başlanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, D vitamini eksikliği yönünden kimlerin yüksek riskli olabileceğini şöyle sıraladı:Yeterince güneşlenemeyenlerYaşlılarKoyu cilt rengine sahip olanlarObez bireyler / obezite ameliyatı olanlarD vitamini metabolizmasını etkileyen ilaçları kullananlarKronik böbrek yetmezliği olanlar.Kronik karaciğer yetmezliği olanlarEmilimini bozan mide bağırsak sistemi hastalığı olanlarParatiroid bezi hastalığı olanlarBÖBREK yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve hipoparatiroidi gibi ek hastalığı olanlarda tedavide kullanılan D vitamini formları ve dozlarının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "D vitamini ihtiyaçtan fazla alındığında vücuda zarar verebilir. Ayrıca D vitamini ile birlikte mutlaka yeterli kalsiyum alımı sağlanmalıdır. D vitamini eksikliğinin ya da yetersizliğinin tedavisi mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır" dedi.