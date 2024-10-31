Sağlık Bakanlığından kolay randevu ve nitelikli hizmet: Bakanlık randevu sorunu çözümüne ilk adımı attı

Sağlık Bakanlığı hastane randevularında yaşanan sorunu çözmek hastanelerdeki yükü azaltmak için yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre aile hekimliğine düşen kişi sayısı 4 binden 3 bin 500'e indirilecek. Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak. Hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlerin tarama ile izlemleri etkin yapılacak. Böylelikle hastalara ayrılan sürenin artmasına ve daha nitelikli hizmet sunumuna fayda sağlanacak.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI ÖNLENECEK



Kronik hastalıkların taramalarını artırmak, erken teşhis ve tedavi ile kronik hastalıkların 2. ve 3. basamak (devlet ve üniversite hastaneleri) maliyetlerini düşürmek, aynı zamanda 2. ve 3. basamağa başvuru sayılarını azaltmak, memnuniyet ve akılcı ilaç kullanımı gibi konuların takibi aile hekimleri tarafından yaptırılacak. Akılcı ilaç kullanımı konusunda kişiler yönlendirilerek gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecek.

SORUNA ÖNCEDEN TESPİT



Aile hekimliği hizmetleri kişinin bütün olarak ele alınıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulması esaslı olup kişinin ilk değerlendirmesi, yaş, cinsiyet, sağlık durumuna ilişkin düzenli olarak değerlendirilmesini kapsıyor. Aşılama, gebe, lohusa, bebek ve çocuk takipleri, yaş, cinsiyet, hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar (kanseri kronik hastalıklar, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı vb.) vb. aile sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetler. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı kişilere en az 6 ayda bir ulaşacak. Vatandaşlarla görüşerek herhangi sağlık sorunu olup olmadığını öğrenecek bir nevi check-up yapacak. Bu sayede sorun varsa önceden tespit edilecek.