Sigara tiryakileri uyuyamıyor!

Sigara, kanserler başta olmakla ölümcül hastalıklara yol açan ve ciddi bağımlılık yapan halk sağlığı sorunu. Her yıl dünyada 7 milyondan fazla kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ülkü Figen Demir, sigara kullanımının uyku kalitesi üzerindeki etkilerinin uzun yıllardır araştırıldığını söyleyerek, şunlara dikkat çekti: "Sigara içerek, nikotin gibi bağımlılık yapan kimyasallar vücuda alındığı için uykunun başlaması ve sürdürülmesi olumsuz yönde etkilenir. Nikotin, beyindeki kimyasalları uyararak, uyanıklığı artırır ve kişinin uykuya geçmesini zorlaştırır."Nikotinin vücutta kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salınımını artırdığını da belirten Doç. Dr. Demir, "Yükselen kortizol seviyesi, vücutta stres durumunun varlığına işaret eder. Bu hormonların yüksek seviyede olması, gece boyunca uyanıklık hissini artırarak, derin ve dinlendirici uykuya geçişi zorlaştırır ve bu da uykunun kalitesini olumsuz etkiler. Tüm bunlar uyku bölünmelerine ve derin uyku evrelerinin yeterince yaşanamamasına yol açar" dedi.SİGARA içmenin bir diğer uyku kalitesi üzerindeki etkisinin ise solunum yolları üzerindeki tahrip edici etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Demir, şunları söyledi: "Sigara içmek, üst solunum yollarında iltihaplanmaya ve daralmaya neden olarak horlama ve uyku apnesi riskini artırır. Uyku apnesi, uykuda solunumun duraklaması ile karakterize edilen bir durumdur ve uyku sırasında sık sık uyanmaya neden olur. Sigara içen bireylerde uyku apnesi görülme oranı içmeyenlere kıyasla belirgin şekilde daha yüksektir. Bu da genel uyku kalitesini düşüren önemli bir etkendir." Doç. Dr. Demir, uyku sorunları yaşayanların sigara kullanımını gözden geçirmeleri gerektiğini belirterek, "Profesyonel destek alarak, sigarayı bırakmayı deneyin" uyarısında bulundu.GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Hijran Mammadova da sigaranın bağışıklık sistemiyle birlikte uyku düzenini de bozduğunu söyleyerek, "Sigaranın suçlandığı sağlık sorunlarından biri de uyku bozukluklarıdır. Sağlıklı bir yaşam için kaliteli uyku çok önemlidir. Uykuyu olumsuz etkileyen faktörler arasında olan sigaranın, uyku davranışı ile genetik ilişkisi gösterilmiştir. Kötü uykuya sahip kişilerdeki genetik varyantlara göre uykusuzluğun, hem sigara içimini ağırlaştırıcı hem de sigara bırakmayı engelleyici etkisi olduğu belirlenmiştir. Kalitesiz uyku depresyon, intihar, anksiyete, diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi birçok hastalık ile ilişkilidir" dedi.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de yetişkinlerde günlük sigara kullanım prevelansının yüzde 23 oranında olduğunu belirten Uzm. Dr. Mammadova, "Kalitesiz uyku sıklığı ise ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda yüzde 50'nin üzerindedir. Sigara içmek, her iki cinste de uykuya dalmada zorluk ve uyku bölünmesine neden olan bir grup semptomla ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda sadece sigara içenlerde değil, sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerde de uyku bozukluğu oluşabileceği gösterilmiştir. Özellikle ergenlerin pasif içim yolu ile sigara dumanına maruz kalmaları kötü uyku kalitesi ile ilişkilendirilmiştir" diye konuştu.