Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor

İçinde bulunduğumuz karlı kış günlerinde başta RSV ve grip (influenza) olmak üzere çeşitli virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da arttı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, "RSV özellikle 6 aydan küçük çocuklar için ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu olarak karşımıza çıkarken, daha büyük ve okul çağındaki çocuklarda influenza, ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, burun tıkanıklığı, hatta zatürreye neden olarak solunum sıkıntısına neden olabiliyor. Bu hastalıklar genellikle viral enfeksiyonlardır. Özellikle rinovirüs, mevsimsel grip ve parainfluenza gibi virüsler, kış aylarında daha yoğun şekilde görülüyor" dedi.

ÇOCUĞUM NEDEN SÜREKLİ HASTA OLUYOR?

Çocuklar için özellikle grip dışında, virüs kaynaklı enfeksiyonlara özgü bir tedavi bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Kara, şöyle dedi: "Çocukluk döneminde rutin olarak grip virüsü dışında diğer virüslere ilişkin özgül bir tedavi yoktur. Tedavi yaklaşımımız çocukların şikayetlerinin geçmesi ve klinik iyileşmeye yönelik olmaktadır. Ateş nedeniyle sıvı kaybı artan çocukların sıvı alımının sağlanması, ateş ve ağrıya yönelik uygun dozlarda ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçların kullanılması, burun tıkanıklığının giderilmesi ve istirahat tedavinin ana unsurlarıdır." "Çocuklar için bir başka sorun da bir virüsün neden olduğu hastalığı atlatmadan diğeriyle enfekte olabilmesi" diyen Doç. Dr. Kara, şunlara dikkat çekti: "Okul çağındaki çocukların sık hastalanmasının birkaç nedeni vardır. Kreş veya okul ortamlarında, henüz bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş olan çocuklar, bir enfeksiyonu atlattıktan hemen sonra yeni bir virüsle karşılaşabilirler. Bu durum, çocukların yılda 6-8 kez enfeksiyon geçirmelerine neden olabilir. Neyse ki çocuğumuzun yaşı büyüdükçe bağışıklık sistemi artık bu virüsleri daha kolay tanır ve buna bağlı olarak hastalık sıklığı ve süresi kısalır."



HANGİ VİRÜS HANGİ BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR?

Doç. Dr. Kara, hangi virüslerin hangi belirtileri gösterdiğini şöyle anlattı:

RİNOVİRÜS

Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı gibi bulgular daha ön planda

PARAİNFLUENZA

Ses kısıklığı ve öksürük atakları ile karakterize krup tablosu daha sık gözlenir.

ADENOVİRÜS

Çocuklarda boğaz ağrısı, farenjite eşlik eden kusma ve ishal saptanabilir. Çocuklarda göz enfeksiyonu (konjuktivit) gelişebilir.

KOVİD-19

Kovid varyantlarına bağlı olarak bulgular çeşitlilik gösteriyor. En sık karşılaştığımız klinik tablo diğer virüslerden çok da ayırt edilemeyen, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, burun tıkanıklığı ve kas ağrısı ile kendini gösteren gribal semptomlar şeklindedir.



GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN...

GÜÇLÜ bağışıklık sisteminin hem hastalıklardan korunmada hem de hastalıkları kısa sürede atlatmada çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kara, şu önerilerde bulundu: "Dengeli beslenme, yeterli ve kaliteli bir uyku, eksiksiz aşılama ile düzenli fiziksel aktivite çok önemlidir. Araştırmalar, fiziksel aktivitenin bilişsel becerilere, konsantrasyona, dikkate yardımcı olabileceğini hatta bağışıklık sistemini desteklediğini göstermektedir."



EL HİJYENİ ÖNEMLİ

DOÇ. Dr. Kara, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "El hijyeni enfeksiyonları önlemede çok önemlidir. Bu nedenle çocukların sık sık ellerini yıkamaları sağlanmalı. Tuvaletlerden önce ve sonra ellerin en az 40 saniye boyunca yıkanması, enfeksiyon riskini azaltır. Bunun için gerekli yönlendirme ve hatırlatmalar yapılmalı. Ebeveynler de hasta hissettiklerini söylediklerinde çocuklarını okula göndermemeli. Grip aşısı olunmadıysa sezonun ortası olmasına karşın aşı olunmalı."