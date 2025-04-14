Elektronik sigara içenler tehdit altında

Elektronik sigaralar gittikçe yaygınlaşıyor. Oysa elektronik sigaranın da çok sayıda zararı var. Bunlardan bir tanesi de 'patlamış mısır hastalığı' olarak bilinen 'bronşiolitis obliterans.' Göğüs Cerrahisi Uzmanı Uzman Dr. İsmail Sarbay, "Bronşiolitis obliterans olarak da bilinen hastalık ilk olarak patlamış mısır fabrikasında görülmüş. Bunun sebebiyse kullanılan tereyağı aroması yani 'diasetil' maddesi. Bu kimyasal madde bugün gençlerin sıklıkla kullandığı elektronik sigaralardaki aromalarda da mevcut. Kalıcı solunum sıkıntılarına yol açabiliyor" dedi.