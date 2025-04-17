Artan kalp krizi vakaları korkutuyor: Önerilere uyun, kalp krizinden korunun

Özellikle büyükşehirlerde son yıllarda artan kalp krizi vakaları hem halkı hem uzmanları endişelendiriyor. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı sonrası 12 saat süren bir ameliyat geçirmesi kalp krizine neden olan riskleri yeniden gündeme taşıdı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, kalp krizine yol açan risklerin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

HALI SAHADA TEHLİKE

Prof. Dr. Çatakoğlu, özellikle halı saha maçlarında artan kalp krizi vakalarına dikkat çekti. Çatakoğlu, "Ani efor gerektiren bu aktiviteler, özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde ciddi riskler taşıyor. Özellikle halı saha gibi ani efor gerektiren aktiviteler öncesi doktor kontrolü şart. Birden başlayan ağrılar, zorlanma hissi ya da nefes darlığı gibi durumlarda "geçer" diyerek göz ardı etmemek gerekiyor. Kalp krizinin kimi zaman sessizce geldiğini unutmamak ve vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

İLK BELİRTİLERE DİKKAT

Çatakoğlu, "Kalp krizi belirtileri bazen hafif seyredebiliyor ancak çoğu zaman önceden uyarı veriyor. Göğüs ortasında baskı veya sıkışma şeklinde ağrı, bu ağrının kola, sırta veya çeneye yayılması, nefes darlığı, mide bulantısı ve ağrısı, soğuk terleme, ani yorgunluk hissi gibi durumlar dikkate alınmalı. Bu belirtileri önemsemeyip efor sarf etmeye devam etmek, geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTMAK ELİNİZDE

Kalp damarlarında yağlı plak oluşumunu kolaylaştıran başlıca 7 risk faktörü bulunuyor diyen Çatakoğlu, "Sigara, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme. Bu risk faktörlerini kontrol altına alarak kalp hastalıklarının yüzde 80'ini önlemek mümkün." diye konuştu.

ÖNERİLERE UYUN, KALP KRİZİNDEN KORUNUN

Kalp krizinden korunmanın yolları aslında basit ama düzenli uygulanması gerekiyor. Prof. Dr. Çatakoğlu, kalp sağlığı için şu önerilerde bulundu:

• Haftada 5 gün en az yarım saat yürüyüş yapın.

• Her gün en az 1 porsiyon sebze tüketin.

• Sigarayı bırakın, bir yıl içinde kalp krizi riski yarıya iner.

• Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün ve yüksekse mutlaka tedavi olun.

• Tuz tüketimini azaltın, işlenmiş gıdalardan uzak durun.

• Hareketsiz yaşamdan kaçının, masa başı işler bile küçük egzersizlerle dengelenebilir.