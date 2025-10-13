Omuzlarınıza taşıyamayacağınız yük bindirmeyin

Omuzda çeşitli hastalıklar meydana gelebilir. Bunlar arasında en sık karşılaşılanlar yumuşak doku iltihapları ve ödemlerdir. Bu gruba bursit, tendinit, tenosinovit, kapsül ödemi ve donuk omuz gibi durumlar giriyor. Peki, bu tür rahatsızlıklar ortaya çıktığında etkili ve hızlı bir çözüm mümkün mü? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Kesmezacar, son yıllarda omuz hastalıklarında yapılan tedaviler hakkında bilgiler verdi…Prof. Dr. Kesmezacar, "Sorunun temelinde genellikle omuz ekleminin taşıyamayacağı yükler ve yanlış pozisyonlarda yapılan tekrarlayıcı hareketler yatıyor. Vücut yapısını iyi tanımak, omuz çevresindeki kasları doğru egzersizlerle güçlendirmek, günlük yaşamda omuza zarar verebilecek yanlış duruşlardan kaçınmak ve yorgun omuza ısrarla yüklenmemek, omuz sağlığını korumada kritik öneme sahiptir" dedi.Travmalara bağlı olarak, omuzlarda kırık ve çıkıklar oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Kesmezacar, "Bunun dışında omuzda tümörler ve enfeksiyonlar da görülebilir. Bu hastalıkların oluşmasında genetik faktörlerin yanı sıra; omuzun yanlış kullanımı, aşırı zorlanma ve günlük yaşamda yapılan hatalı hareketler önemli rol oynar" dedi.Ağrının, özellikle hareketle artabildiğini, bazen istirahat halinde bile devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kesmezacar, şunları söyledi: "Gece ağrıları sık görülür ve uyku düzenini bozarak kişinin dinlenmesini engelleyebilir. Hareket kısıtlılığı nedeniyle kişi günlük aktivitelerini yapmakta zorlanabilir. Bazı durumlarda, omuzda güçsüzlük hissedilebilir ve hasta kolunu tam olarak kaldıramayabilir. Kronik omuz rahatsızlıkları ilerledikçe kas zayıflığı gelişebilir ve bu da daha fazla fonksiyon kaybına yol açabilir. Tüm bu şikâyetler günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyerek, kişinin iş ve sosyal hayatında kısıtlamalara yol açabilir."Her omuz hastalığının farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini, farklı düzeyde ağrı ve fonksiyon kaybına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Kesmezacar, "Enjeksiyon tedavileri bazı hastalıklarda geçici rahatlama sağlasa da ileri evre kireçlenme, tendon yırtığı, tekrarlayan çıkıklar ve ciddi hareket kısıtlılıklarında kalıcı çözüm genellikle cerrahi müdahaledir. Sürekli enjeksiyonlarla ameliyatın ertelenmesi, omuzdaki hasarın ilerlemesine ve cerrahi başarının azalmasına neden olabilir" diye uyardı.PRP tedavisi ve kök hücre enjeksiyonları gibi yöntemlerin, hasarlı dokuların onarımını destekleyerek uzun vadede iyileşmeyi hedeflediğini söyleyen Prof. Dr. Kesmezacar, "PRP tedavisinde, hastanın kendi kanından elde edilen ve yüksek oranda trombosit içeren plazma yeniden vücuda enjekte edilir. Bu sayede, hücre yenilenmesi uyarılarak, doğal iyileşme süreci hızlandırılır" dedi.Omuz ağrılarında enjeksiyon tedavisinin, birçok farklı sağlık sorununun tedavisinde kullanılan kapsamlı bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kesmezacar, "En yaygın uygulamalardan biri enjeksiyonlardır. Bunun yanı sıra, sinir blokajları ve doku yenilenmesini hedefleyen hücre bazlı enjeksiyonlar da bu tedavi grubuna dahildir. Bazı enjeksiyonların mutlaka görüntüleme eşliğinde uygulanması gerekir. Özellikle omuz gibi derin ve karmaşık anatomik yapılarda enjeksiyonun doğru noktaya yapılması hayati önem taşır. Bu nedenle, enjeksiyonların ultrason eşliğinde yapılması, hem tedavinin etkinliğini artırır hem de olası yanlış uygulama riskini en aza indirir" diye konuştu.