Sigara hem sağlığı hem çevreyi etkiliyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, sigaranın başta akciğer kanseri ve kalp hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, izmaritlerin ise toprağı ve denizleri kirlettiğini belirtti.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, sigaranın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. Bozkurt, "Sigara kullanımı, kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu. Kalp krizi geçiren her iki kişiden birinin ölüm nedeni sigara maruziyeti. Kalp damarları başta olmak üzere bütün damarlarda plaklar oluşturuyor" dedi.

Dünyada yılda yaklaşık 6 trilyon sigara tüketildiğini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: "Bunların 4,5 trilyonu çevreye atılıyor. Sigara izmaritleri toprak yüzeyinde kalıyor, alt topraklara geçmiyor. Orada yetişen bitkileri, çimleri, her şeyi etkiliyor. Yağmur sularıyla denizlere karışıyor. Aslında göz ardı ettiğimiz ama çevreyi en fazla kirleten etkenlerden biri sigara ve izmaritleridir." Sigara dumanının kapalı ortamlarda içmeyen kişileri de etkilediğini belirten Bozkurt, sigarada kanserojen ve toksik maddeler bulunduğunu söyledi.