Bakan Memişoğlu, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Güney Kore temaslarımız kapsamında, Katar Halk Sağlığı Bakanı Sayın Mansur bin İbrahim Al Mahmud ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirdiğimiz verimli görüşmede; küresel sağlık vizyonumuz, stratejik adımlarımız ve ortak projelerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör