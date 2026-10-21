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Giriş Tarihi: 21.10.2026 12:34

Bakan Memişoğlu, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile bir araya geldi.

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DHA
Bakan Memişoğlu, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Güney Kore temaslarımız kapsamında, Katar Halk Sağlığı Bakanı Sayın Mansur bin İbrahim Al Mahmud ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirdiğimiz verimli görüşmede; küresel sağlık vizyonumuz, stratejik adımlarımız ve ortak projelerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GÜNEY KORE #KEMAL MEMİŞOĞLU
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Bakan Memişoğlu, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile görüştü
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