‘Sonbahar depresyonu’nun şifası 10 besin

Sonbaharda değişen ruh halinin dengeli beslenme ile desteklenebileceğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yine de değişen ruh halinin yalnızca beslenmeyle açıklamayacağının da altını çizdi. Doç. Dr. Bakır, beslenme düzeninin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, tavsiyelerde bulundu...

ABUR CUBUR ZARARLI

Doç. Dr. Bakır, kişilerin zaman zaman keyif almak, duygu durumunu iyileştirmek, kendini şımartmak amacıyla tükettiği zararlı yiyeceklere karşı da uyararak, şöyle dedi: "Eklenti şeker, aşırı işlenmiş yiyecekler, abur cubur, pastane ürünleri, kızartmalar, şarküteri ürünleri gibi yiyecekler duygusal olarak bizi olumsuz etkiler. Bu besinlerin vücudumuzdaki iltihaplanmaları da arttırdığı gösterilmiştir."

TEK BİR BESİN ÖNLEMEZ

Doç. Dr. Bakır, şu uyarıda da bulundu: "Omega-3 yağ asitleri, B grubu vitaminleri, protein, lif ve çeşitli mineraller açısından zengin besinlerin günlük beslenmede yer alması önemli. Ancak hiçbir besinin tek başına depresyonu önleme veya tedavi etme özelliği bulunmaz."



UYKU VE GÜN IŞIĞI ÖNEMLİ

SONBAHARDA iyi hissetmek için düzenli uyku, fiziksel aktivite, gün ışığından yararlanma ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Bakır, "Sürekli devam eden çökkünlük, ilgi kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri ya da günlük yaşamı etkileyen yorgunluk durumunda bir sağlık uzmanına başvurulmalı. Özellikle D vitamini gibi takviyeler gelişigüzel kullanılmamalı, ihtiyaç durumu hekim tarafından değerlendirilmeli" dedi.



HAFTADA 2 KEZ BALIK, KAHVALTIDA YUMURTA TÜKET



DOÇ. Dr. Bakır, ruh sağlığını destekleyen 10 besini şöyle sıraladı:

1 BALIK: Mevsiminde ızgara veya fırında pişmiş balıklar, beyin işlevlerinde rol oynayan omega-3 yağ asitleri ile bağışıklığı da destekliyor.

Yeterli ve dengeli beslenme kapsamında haftada 2 kere tüketilmeli.

2 YUMURTA: Kaliteli protein kaynağı olan yumurta, B grubu vitaminleri de içeriyor. Dengeli bir kahvaltının parçası olarak tüketilebilir.

3 YOĞURT VE KEFİR: Protein ve kalsiyum içeren bu besinler, günlük beslenmenin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

4 YULAF: Lif içeriğiyle öne çıkan yulaf, daha uzun süre tokluk hissinin korunmasına yardımcı olurken, birçok kronik hastalıktan koruyor.

5 TAM TAHILLI EKMEK: Beyaz ekmek yerine tam tahıllı seçeneklere yönelmek, dengeli beslenme açısından yarar sağlıyor.

6 KURU BAKLAGİLLER: Mercimek, kuru fasulye ve nohut bitkisel protein, lif ve B vitamini içeren baklagillerdir.

7 YEŞİL VE TURUNCU SEBZELER: Posa, iltihaplanmayı önleyici biyoaktif bileşenler ve çeşitli vitaminleri içeren bu sebzeler, bağışıklığımızı destekliyor.

8 TURUNCU VE KIRMIZI MEYVELER: C vitamini, lif ve çokça biyoaktif bileşen içeren turunçgiller ve nar gibi mevsiminde tüketilebilecek meyveler iyi bir seçenek.

9 KURU YEMİŞLER: Fındık, badem, ceviz gibi yemişler magnezyum, E vitamini ve sağlıklı yağlar içeriyor.

10 SIVI TÜKETİMİ: Başta su olmak üzere, ayran, süt veya bitki çaylarından alınacak sıvılar, bağışıklığımızın ve sağlığımızın korunması için olmazsa olmazdır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör