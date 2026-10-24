Eczacılar uyardı: ’Bilinçsiz kullanım çökertiyor’

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen 'En Büyük Eczacılık Buluşması' Geleceğin E Hali 2026, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Eczacılar, son dönemde zayıflama uğruna, bilinçsizce kullanılan yeni nesil GLP-1 zayıflama iğneleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

SAHTELERİNE DİKKAT!

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağçı Tüysüz, Tip-2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçların, kilo verme etkisi nedeniyle son dönemde 'Mucize zayıflama iğnesi' olarak anılmaya başlandığını söyleyerek, şöyle dedi: "Bu algı, ilaçların reçetesiz ve denetimsiz yollardan temin edilmesine, sahte ürünlerin de sosyal medyada ve internet üzerinden satılmasına zemin hazırlıyor. Dubai'den Yunanistan'dan sahte ürünler ülkemize getiriliyor. Gerçekten bu ilaca ihtiyacı olan diyabet hastaları, ilaca ulaşmakta zorlanarak mağdur oluyor."

ÇOK TEHLİKELİ

Ecz. Tüysüz, bu ilaçların bir güzellik ya da hızlı zayıflama ürünü değil, hekim kontrolünde kullanılan bir tedavi aracı olduğunun da altını çizerek, "Reçetesiz satış ya da 'eczacıdan gizli' temin edilmek istenen her ürün, hastayı risk altında bırakıyor. Hekim önerisi olmadan kullanıldığında bulantı, kusma ve ishalin yanı sıra pankreatit, safra kesesi sorunları ve mide boşalmasında yavaşlama (mide felci) gibi ciddi risklerle karşılaşılabiliyor" dedi. Ecz. Tüysüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanlar artık kadın-erkek ihtiyacı olmadığı halde herkes zayıflamak için bu iğnelere başvuruyor. Kısa sürede çok hızlı kilolar veriyorlar. Kontrolsüz kullanılınca karaciğeri yoruyor. Pankreası yoruyor. Kas kaybı yaşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Vücutta harabiyet gelişiyor. Bu çok tehlikeli."



BİLİNÇSİZ KULLANIMA KARŞIYIZ

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ayşem Jale Kıhtır da hekim veya diyetisyen kontrolünde, gerekli gıda takviyeleri alındığında yeni nesil zayıflama iğnelerinin çok mucizevi sonuçları olduğunu belirterek şöyle dedi: "Yıllarca düşürülemeyen kolesterol düşüyor. Karaciğer yağlanmaları tamamen sonlandırılıyor. Bizim sadece endişemiz toplumumuzda bu ilacın kontrolsüz olarak amacı dışında kullanılması. Bu bizi endişelendiriyor. Sadece güzellik ve estetik algısıyla insanların bu ilacı kontrolsüz kullanması gelecekte tüm dünyada ve ülkemizde ciddi sağlık sorunlarına yol açacaktır. Burada ilacı kötülemiyoruz. Biz sağlık profesyonelleri olarak ilaca karşı değiliz. Bilinçsiz kullanımına karşıyız."



'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKEN HASTALAR VAR'

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey de "Bizler eczanelerimize gelip, zayıflama iğnesi alanlara bu ürünlere doktor kontrolünde başlanılması gerektiğini çok anlatıyoruz. Doktor, diyetisyen, spor hekimi ve biz eczacılarla birlikte yol alınmalı. Ama maalesef bunu hiçbir hastamız dinlemiyor. Biz üzerimize düşen görevi yaparken, onlar 'ne olursa olsun ben bu ürünü kullanacağım' diyor. Sonra da kas kaybı yaşıyor. Kas kaybından sonra da bağışıklık sistemi çökmeye başlıyor. Yani şu süreç içerisinde tecrübelerimle kendi eczanemde gördüğüm bağışıklık sistemi çöken hastalar var. Bunlara çok rastlamaya başladım. Çöküyorlar" dedi.



KASLARINI KAYBEDİYORLAR

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy da toplumda bilinçsiz kullanılan bu iğnelerle en büyük kaybın kaslarda yaşandığına dikkat çekerek, "Kas kazanabilmek çok zor. Yağ alabilmek ise çok kolay. Ne yazık ki bu ilaçların kontrolsüz kullanımıyla çok kolay kas kaybediliyor. Bu ileri yaşlarımıza fiziki görünümümüze de yansıyacak. Belki istediğimiz formlara kavuşuyoruz ama kaybettiklerimiz kazandıklarımızdan daha büyük. Biz sağlık profesyonelleri olarak çok endişeliyiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör