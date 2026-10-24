Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, hekimlerin toplumun en akıllı, en çalışkan, en özverili ve kendini insanlığa adamış kişileri olduğunu belirterek, "Hekim değerli insandır. İyi insandır. Hekimlik duygu mesleğidir. Sağlıkçılık duygu mesleğidir. Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz hekimlik yapamazsınız" dedi. Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, onları sağlık ordusunun 'akıncıları' olarak nitelendirdi. Memişoğlu, "Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır" sözleriyle acil sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerindeki rolüne işaret etti. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunumunda değil, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.