Kahvenin 9 faydası

1 KAHVE YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, kafeinin maksimum yağ oksidasyon hızını (MFO) ve aerobik kapasiteyi artırarak yağ yakımını artırdığını bulmuştur. Bu deneyin sonuçları, aerobik bir aktiviteden (koşma veya bisiklet sürme gibi) otuz dakika önce sert kahve içmenin veya bir doz kafein almanın yağ oksidasyonunu artırdığı sonucuna varmıştır. Ayrıca, egzersiz yoğunluğu, yağ oksidasyonu ve maksimum oksijen alımının öğleden sonra sabah saatlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Temel olarak, kafein, antrenmandan yarım saat önce öğleden sonra tüketildiğinde daha fazla yağ yakımına yardımcı olabilir.

2 TİP 2 DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR

Düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığına dair güçlü bir kanıt bulunmaktadır. Çalışmalar, günlük kahve tüketiminin en az bir fincan artmasının tip 2 diyabet riskini yüzde 11 oranında azalttığını göstermiştir. Öte yandan, tüketimdeki azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 17 oranında artırdığı görülmüştür. Elbette uyku alışkanlıkları, beslenme ve sigara kullanımı gibi dikkate alınması gereken başka yaşam tarzı faktörleri de vardır, ancak genel olarak kahvenin diyabet riskini azaltmada zarardan çok fayda sağladığına dair yeterli kanıt mevcuttur.

3 PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR

Parkinson hastalığı, Alzheimer'dan sonra en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Ne yazık ki henüz bir tedavi bulunamamış olsa da, veriler kahve içmenin Parkinson hastalığına yakalanma riskini yüzde 30'a kadar azalttığını göstermektedir. Çoğu çalışma, faydalı doz olarak üç fincan kahveyi önermektedir.

4 ENERJİ SEVİYELERİNİ İYİLEŞTİRİR

Gece boyu ders çalıştıktan sonra veya bir toplantı için çok erken kalkmak zorunda kalan birçok insan, güne daha fazla enerji ve uyanıklık katmak için bir fincan kahve içer. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak ve beyin ile vücut arasındaki mesajları hızlandırarak "uyanmamıza" yardımcı olan doğal bir kimyasaldır. Sağlıklı, dengeli beslenen ve düzenli fiziksel aktivite yapan ortalama bir yetişkin için günde 400 mg kafein tüketilmesi önerilir; bu da yaklaşık 3-5 fincan kahveye denk gelir. Ayrıca, kafeinin sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarırken günlük şeker alımını da düşük tutmak için ilave şeker ve şuruplardan kaçınılması tavsiye edilir.

5 DEPRESYONLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABILIR

Depresyon, dünya çapında en yaygın ruhsal bozukluklardan biridir ve her yıl yüz milyonlarca insanı etkilemektedir. 1000'den fazla biyoaktif bileşik içeren kahve, anti-enflamatuar ve antioksidatif özellikleri sayesinde ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Kafein, uyanıklığı ve motivasyonu artırabilen bir psikostimülandır ve bu nedenle bazı depresif etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Kafein ayrıca merkezi sinir sistemindeki adenozin reseptörlerini bloke etme yeteneğine sahiptir; bu da depresif ve yorgun bir ruh haline yol açan hücresel bir tepkiyi önler. Bu adenozin reseptörlerine bağlanarak ancak onları aktive etmeyerek, kafein ön beyindeki dopamin reseptörlerine bağlanan dopamin miktarını artırır. Kahve esasen beynin dopamin kimyasalını daha etkili hale getirmeye yardımcı olur ve depresyon riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir.





6 KAHVE, KARACİĞER VE KANSER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Araştırmalar, günde 1-3 fincan kahvenin fibrozis, siroz, Hepatit B, Hepatit C ve karaciğer hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Vücut kafeini sindirdiğinde, fibroziste rol oynayan yara dokusunun büyümesini yavaşlatan bir kimyasal (paraksantin) üretir. Sonuç olarak, bu karaciğer kanseri, alkolle ilişkili olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile mücadeleye yardımcı olabilir. Öte yandan kahve, kansere karşı koruyucu etkileri olabilecek antioksidanlar açısından zengin çekirdeklerden demlenir. Yeni araştırmalar, kahve tüketimini karaciğer kanseri, prostat kanseri ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinde riskin azalmasıyla ilişkilendirmiştir.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 14 ORANINDA AZALTIYOR



7 KAHVE BİLİŞSEL İŞLEVLERİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCIDIR



Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin yüzde 92'si kafein tüketiyor. Kahve, uzun çalışma saatleri boyunca uyanık kalmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel performansınızı da artırabilir; bu da hem öğrenciler hem de yetişkinler için idealdir. Yaklaşık 9 bin yetişkin üzerinde yapılan bir İngiliz araştırması, daha yüksek kahve tüketimiyle ilişkili bilişsel performansta bir iyileşme olduğunu bildirdi.



8 ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ÇOK ZENGİNDİR



Şeker ve krema ilavesi olmadan kahve, aslında elimizdeki en sağlıklı içeceklerden biridir. Hatta kahve, antioksidan özellikleriyle bilinen yeşil çay ve kakao gibi iki içecekten daha fazla antioksidan içerir. Kahvede bulunan diğer harika bileşenler arasında magnezyum, potasyum, riboflavin (B2 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) yer alır.



9 UZUN YAŞAMANIZA YARDIMCI OLABILİR



Araştırmalar, günde sekiz fincana kadar kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre erken ölüm riskinin yüzde 14 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunda birçok faktör rol oynuyor, ancak genel olarak kahve içmenin kolon kanseri ve karaciğer kanseri riskinin yanı sıra solunum yolu hastalıkları, felç ve diyabet riskini de azalttığı belirtiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör