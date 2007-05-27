|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
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İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
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