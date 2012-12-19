HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
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  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İLÇE ADAY OY ORAN
Aliağa
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Balçova
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Bayındır
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Bayraklı
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Bergama
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Bornova
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Urla
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