Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
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Ceylanpınar
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Eyyübiye
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Halfeti
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Haliliye
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Harran
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Hilvan
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Karaköprü
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Siverek
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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