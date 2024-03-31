|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
|Firdevs Cingözler
|0
|%0
|Detay
|
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Şener
|0
|%0
|Detay
|
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Aydın Kangur
|0
|%0
|Detay
|
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Bekir Şimşek
|0
|%0
|Detay
|
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
|Necip Topuz
|0
|%0
|Detay
|
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Atlı
|0
|%0
|Detay
|
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Avan
|0
|%0
|Detay
|
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
|Vedat Cengiz
|0
|%0
|Detay
|
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
|Bilal Uludağ
|0
|%0
|Detay
|
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
|Aydın Kütükoğlu
|0
|%0
|Detay
|
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay