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Aliağa
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Balçova
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Bayındır
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Bayraklı
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Bergama
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Beydağ
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Bornova
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Buca
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Çeşme
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Çiğli
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Dikili
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Foça
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Gaziemir
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Güzelbahçe
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Karabağlar
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Karaburun
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Karşıyaka
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Kemalpaşa
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Kınık
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Kiraz
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Konak
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Menderes
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Menemen
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Narlıdere
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Ödemiş
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Seferihisar
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Selçuk
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Tire
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Torbalı
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Urla
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