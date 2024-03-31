TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
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İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
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