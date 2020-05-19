Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat - Halkbank, Garanti İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanmaya devam ediyor. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar geçtiğimiz yıl kredi faizlerinde çok önemli düşüşlere gitmişti. 'Kredi faiz oranları ne kadar?' 'Güncel kredi faiz oranları' sorularının yanıtlarını arayanlar için biz de en yeni oranları haberimizde derledik! İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 0.98

Taşıt kredisi: 0.98

Konut kredisi: 0.94