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Kredi faiz oranlarında haberi! Ziraat - Halkbank, Garanti İhtiyaç - taşıt - ne kadar?

hakkındaki bilgileri kredi kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla takip ediliyor. Bankaların uyguladığı ihtiyaç - taşıt - değişkenlik gösterirken, vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan seçeneği bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle uzmanlar vatandaşların talepleri doğrultusunda bankaların kredi faiz oranlarında yeni indirim ve güncellemelere gidebileceğini vurguluyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor. İşte Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 15:26 Son Güncelleme: 19.5.2020 15:41 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat - Halkbank, Garanti İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ederken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanmaya devam ediyor. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar geçtiğimiz yıl kredi faizlerinde çok önemli düşüşlere gitmişti. ' ne kadar?' 'Güncel kredi faiz oranları' sorularının yanıtlarını arayanlar için biz de en yeni oranları haberimizde derledik! İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - ...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 0.98
: 0.98
Konut kredisi: 0.94

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Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat - Halkbank, Garanti İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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