Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İşte 'ın maçı muhtemel 11'i

'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında , 'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da 'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:49 Son Güncelleme: 17.12.2020 11:59 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Galatasaray 'Timsah' avında!

SARACCHI DÖNÜYOR

Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

Ryan Babel'e sürpriz talip

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ocakta Aytaç Haziranda Salih Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede Falcao yol ayrımında Falcao ile ilgili flaş yorum! "Galatasaray bonservis beklemesin"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Yüz yüze eğitim için geri sayım sona erdi! Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB genelgesi ile yanıt buldu
Son dakika haberi... İşte 2020 Aralık sıfır otomobil fiyatları ve indirimler
Son dakika haberi... Aynı evde 2 kadınla yaşayan müzisyen sırayı şaşırınca öldürüldü!
Son dakika haberi: Nusret Gökçe 850 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyor! Sadece iki şartı var...
Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler
SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret zammı hakkında kritik detay!
CHP'deki taciz skandalıyla ilgili son dakika gelişmesi! Görüntüler istenince...
Bakan Selçuk son dakika olarak duyurmuştu... Yüz yüze eğitim kararı, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar
SON DAKİKA | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımladı
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA