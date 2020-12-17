İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

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SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.

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SARACCHI DÖNÜYOR

Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

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4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

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