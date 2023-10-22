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Giriş Tarihi: 22.10.2023 19:21

Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'a sevgi seli: "Bir şehrin umudu"

İHA
Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’a sevgi seli: Bir şehrin umudu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Ligin iki namağlup takımı da 3 puan için sahada. Fenerbahçe'nin efsanesi olan teknik direktör Volkan Demirel, Kadıköy'de müthiş bir sevgi seliyle karşılaştı. Genç hocaya çiçek verilirken, tribünlerde de dikkat çeken pankartlar yer aldı.

Fenrebahçe, Milli aradan sonra evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Ligin iki namağlup takımı 3 puan için mücadele veriyor. Fenerbahçe taraftarı maç öncesi Filistin'e destek pankartları astı.

"ZÜLME DUR DE"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı'nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.

Öte yandan Ülker Stadı'nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı.

VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ SELİ

Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar rakip takım oyuncularını alkışlarken, Teknik Direktör Volkan Demirel'i de tribüne çağırarak çiçek verdi.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli takım rakibi Hatayspor'a büyük jest yaptı. Sarı-lacivertli takım, takımların giriş yaptığı bölüme 'Evinize hoş geldiniz Hatayspor' yazılı pankart astı.

Ayrıca, Ülker Stadı'ndaki reklam panolarında "Evine Hoş Geldin Volkan Demirel', 'Fenerbahçe Hatay halkının yanında' ve 'Hatay bizim şahsi meselemizdir' cümleleri döndürüldü.

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Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'a sevgi seli: "Bir şehrin umudu"
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