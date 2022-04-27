Reddit kullanıcılarının projeleri için 1 milyon dolar harcayacak!

Reddit, Topluluk Fonları programı ile kullanıcılarının fikirlerini hayata geçirmek üzere 1000 ile 50 bin dolar arasında değişen destek vereceğini belirtti. Sunulan projenin en az bir Reddit topluluğuna faydası olması ve projenin Reddit dışında başka bir şirketin ya da ürünün reklamını yapmaması ise tek katılım şartı. Reddit'in sunmuş olduğu örnek projeler arasında online konferanslar, konserler, atölyeler, dergiler ve kısa filmler gibi kategoriler bulunuyor.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen ilk Topluluk Fonları testi 13 projeye maddi destek sağlamıştı. Bu 13 proje arasında reklam panosu yarışması, tarihçiler için dijital bir konferans, maddi açıdan sıkıntıda olan ailelere yılbaşı hediyeleri dağıtmak ve bir çizgi roman yarışması gibi kategoriler bulunuyordu

"Topluluk Fonları toplulukları, aitliği ve gücü dünyadaki herkese götürmeyi vizyon etti. Toplulukların daha fazlasını yapmaları için güçlendirmek ve desteklemenin en iyi yolunun ödül olduğuna inanıyoruz." Diyen Reddit, seçilecek projelerin güvenilirlik, uygulanabilirlik ve toplumsal etki gibi kritlerlerle seçileceğini belirtti.