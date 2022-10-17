Z kuşağı bu emojiyi ’pasif agresif’ buluyor!

Emojiler günlük hayattaki online iletişimimizin büyük bir kısmını etkiliyor. Birçok emoji gerçek anlamı dışında kullanılsa da doğru emojilerin de kullanımı kuşaklara göre değişkenlik gösterebiliyor.

Sosyal medyada yaşanan tartışmalara göre 'başparmak yukarı' emojisi Z kuşağı tarafından kullanılmayı reddediliyor. "Katılıyorum" ya da "tamam" anlamında kullanılan bu emoji bazı Z kuşağı kullanıcıları tarafından pasif agresif olarak algılanıyor.

Kullanıcılar bu emoji yerine farklı emojileri kullanmaktan mutlu olsa da birçok kullanıcı bu başparmak işaretini rahatsız edici bulmuyor.

Twitter'dan Reddit'e taşınan tartışmada kullanıcılar başparmak yukarda emojisini kullanan kullanıcıların tedirgin olduklarını söylüyor.