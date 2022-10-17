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Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:25

Z kuşağı bu emojiyi 'pasif agresif' buluyor!

Z kuşağı bu emojiyi ’pasif agresif’ buluyor!

Mesajlaşmada sıkça kullanılan bir emoji sosyal medya platformu Reddit ve Twitter'da tartışma yarattı. Kullanıcıların büyük kısmı o emoji hakkında rahatsızlık duyduklarını belirtiyor ve bu emojiyi 'pasif agresif' olarak adlandırıyor.

Emojiler günlük hayattaki online iletişimimizin büyük bir kısmını etkiliyor. Birçok emoji gerçek anlamı dışında kullanılsa da doğru emojilerin de kullanımı kuşaklara göre değişkenlik gösterebiliyor.

Sosyal medyada yaşanan tartışmalara göre 'başparmak yukarı' emojisi Z kuşağı tarafından kullanılmayı reddediliyor. "Katılıyorum" ya da "tamam" anlamında kullanılan bu emoji bazı Z kuşağı kullanıcıları tarafından pasif agresif olarak algılanıyor.

Kullanıcılar bu emoji yerine farklı emojileri kullanmaktan mutlu olsa da birçok kullanıcı bu başparmak işaretini rahatsız edici bulmuyor.

Twitter'dan Reddit'e taşınan tartışmada kullanıcılar başparmak yukarda emojisini kullanan kullanıcıların tedirgin olduklarını söylüyor.

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Z kuşağı bu emojiyi 'pasif agresif' buluyor!
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