iPhone’unuz bugün ücretsiz bir güncelleme alıyor!

Şimdiye kadar, Apple'ın Fitness + hizmetini kullanmak isteyen herkesin bileğine bağlı bir Apple Watch'a sahip olması gerekiyordu. Ancak artık durum böyle değil. En son iOS 16.1 güncellemesi iphone'unuza indirildikten sonra, sizi aktif hale getirmeyi amaçlayan tamamen rehberli oturumlar içeren premium egzersiz platformunu başlatma seçeneğini bulacaksınız.

Fitness + genellikle aylık belirli bir ödemeye mal olsa da, iPhone'daki lansmanı kutlamak için şu anda bir ay boyunca ücretsiz erişim var. Aslında, bazı iPhone sahipleri önümüzdeki üç ay boyunca bir kuruş ödemek zorunda kalmayacaklarını ve Apple'ın cihazlarını yakın zamanda güncelleyen herkese daha uzun bir deneme sunacağını iddia etti.

Fitness +

Bu hizmet, en iyi eğitmenlerden oluşan bir ekipten 3.000'den fazla stüdyo tarzı antrenman ve meditasyon içerir. Bunlara Hııt, Dans, Core, Koşu ve Pilates gibi egzersizler dahildir ve bunların tümü iPhone'un kendisinde görüntülenebilir veya bir Apple TV cihazı aracılığıyla oturma odanızdaki büyük ekrana aktarılabilir.

Tüm antrenmanlara uygun rutinler vardır ve kondisyonunuza bağlı olarak kısa veya daha uzun seanslar seçebilirsiniz.

Antrenmanınıza başladığınızda, motive olmanıza yardımcı olmak için ekranda günlük hareket hedefinizin yer aldığını göreceksiniz. Ne yazık ki, iPhone kalp atış hızı seviyelerini gösteremediğinden Apple Watch'ta bulunan tüm özellikleri alamıyorsunuz, ancak yine de zindeliğinizi artırmanın bir yolunu bulabilirsiniz.

Apple, Fitness + 'yı iPhone'a getirmenin yanı sıra, koşuculara yardım etmeyi amaçlayan Yoga seansları da dahil olmak üzere bu platformda bazı büyük güncellemeler yaptığını duyurdu.

Bunlar, dünyanın en iyi ultramarathon sporcularından biri olan Scott Jurek'i içeriyor ve Fitness + Yoga eğitmeni Jessica Skye tarafından yönetiliyor.

Diğer bir yükseltme ise Taylor Swift'in Fitness + 'ya ilk kez gelen müziği. Özel bir solo Sanatçı Spotlight serisinden başlayarak, Swift'in "Midnights" albümünden yeni çıkan şarkıları içeriyor.

Son olarak, gezintiye çıkarken tanınmış kişiliklerden hikayeler çalan Time to Walk seçeneği, Emmy ödüllü aktör Hannah Waddingham, dünyaca ünlü şarkıcı-söz yazarı Meghan Trainor ve eski astronot ve albay Eileen M. Collins dahil olmak üzere biraz daha içerik kazanıyor.