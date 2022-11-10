Apple sizi takip ediyor! Siz istemeseniz bile...

Dijitalleşen dünyayla birlikte sosyal medya üzerinden dolandırılan insanların sayısıda arttı. Özellikle son zamanlarda gizlilik konusunda tüm platformlara olan güven gittikçe azalıyorken Apple da son derece çarpıcı bir iddia ile dikkatleri üzerine çekti.
İki araştırmacının yaptğı bir çalışmayla birlikte, Apple kullanıcılarının "veri paylaşma" özelliğini kapamsına rağmen birkaç uygulamanın hala kullanıcıları takip ettiğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılar hail-break edilen ve iOS 14.6 ve iOS 16 işletim sistemine sahip iki iPhone kullanarak aynı anda verilerin gönderildiğini görüntüledi. Yapılan araştırmada ise verilerin paylaşılması özelliği kapatılmıştı.
Mysk ve Bakry yaptıkları araştırmayı Twitter üzerinden paylaştıkları flood'ta yer verdi.
🧵— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022
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The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e
İşte o uygulamalar!
App Store
Apple Music
Apple TV
Apple Books
Apple Stocks