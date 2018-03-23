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’dan lerin maliyetlerini azaltacak

'nın geliştirdiği ile elektromotorlardaki mıknatıslanma için nadir bulunan metallerin kullanımı yarı yarıya azaltılacak ve yeni mıknatıslar şu anda yaygın olarak kullanılan “neodim elementinden” daha az kullanılarak çok daha ucuza elde edilecek. Bu da özellikle lerin maliyetlerini aşağıya çekecek.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:52
Toyota’dan elektrikli otomobillerin maliyetlerini azaltacak yeni teknoloji

açıklamasına göre, Toyota, 2030 yılına kadar satmayı planladığı 5,5 milyon elektrik motorlu otomobili kullanıcıya daha ekonomik olarak sunacak. Geleneksel elektromotorlarda kullanılan ve yüksek ısıda mıknatıslanma özelliğini koruyan neodim bazlı elektromotorlar, artık daha uygun maliyetli madenlerle ısıya dayanıklı şekilde üretilebilecek.

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DOĞAL KAYNAK KULLANIMINI DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK

ve robotik gibi alanlarda geniş kullanım alanına sahip yeni tip neodimi azaltılmış mıknatıs, aynı zamanda kullanımını da daha verimli hale getirecek. Mıknatısın daha da geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Toyota, aynı zamanda hem seri üretim süreci hem de nin mevcut elektromotorlara entegrasyonu üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Elektromotorda büyük önem taşıyan mıknatısın yüksek ısılarda mıknatıslanma özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Bu amaçla günümüz elektromotorlarında neodim, yüksek ısılarda mıknatıslanmanın korunması için terbiyum ve disporsiyum elementleriyle birlikte kullanılıyor. Bu iki element doğada çok nadir bulunduğundan üretim maliyetlerini yükseltiyor. Yeni teknolojilerle bu iki elementin yerini lantan ve seryum ile değiştiren Toyota mühendisleri, aynı zamanda neodim kullanımını da düşürüp, performans kaybını ortadan kaldırmayı başardılar.

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Toyota’dan elektrikli otomobillerin maliyetlerini azaltacak yeni teknoloji
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