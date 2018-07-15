15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hangi operatör ne hediye ediyor? - Bedava internet...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümünde operatörler de kullanıcılarını unutmadı. 15 Temmuz'a özel olmak koşuluyla kullanıcılarına SMS, dakika ve bedava internet hizmeti sunan operatörler, ülke genelinde iletişimin ne kadar etkili bir araç olduğunu bir kez daha kanıtlamak istiyorlar. Peki, 15 Temmuz Pazar günü internet bedava mı olacak?

HANGİ OPERATÖR NE HEDİYE EDİYOR?

Türk Telekom, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak kullanıcılarına 15 Temmuz günü boyunca geçerli olacak şekilde şebeke içi sınırsız konuşma, operatörler arası 1000 dakika, 5000 SMS ve 1 GB internet internet sunuyor. Ayrıca sabit Türk Telekom internet kullanıcılarının 15 Temmuz boyunca gerçekleştirecekleri internet kullanımları AKN'ye dahil edilmeyecek.

Ankesörlü telefonlar --> telefon ve kredi kartı arama -> ev ve iş yerini arıyorsan bedava. GSM aranıyorsa görüşmenin ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

Turkcell ise Türkiye genelinde WiFi noktalarında interneti gün boyunca ücretsiz sunacak.

Vodafone tarafından ise, konu ile alakalı henüz bir duyuru yapılmadı.