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Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hangi operatör ne hediye ediyor? - Bedava internet...

Önde gelen büüyk telefon operatörleri yayımladıkları ilan ve reklamlarla Demokrasi ve Milli Birlik Günü kullanıcılarına -bugüne özel olmak koşuluyla- bedava internet, dakika ve SMS hakkı vereceklerini açıklamışlardı. Bu duyurunun ardından 15 Temmuz'da ? sorusu öne çıkmış ve vatandaşlar bu konuya ilişkin araştrma yapmaya başlamışlardı. Peki, 15 Temmuz'da operatörlerin hediyeleri neler? Hangi operatör ne kadar veriyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 11:18
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hangi operatör ne hediye ediyor? - Bedava internet...

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümünde operatörler de kullanıcılarını unutmadı. 15 Temmuz'a özel olmak koşuluyla kullanıcılarına SMS, dakika ve bedava internet hizmeti sunan operatörler, ülke genelinde iletişimin ne kadar etkili bir araç olduğunu bir kez daha kanıtlamak istiyorlar. Peki, 15 Temmuz Pazar günü ?

HANGİ OPERATÖR NE HEDİYE EDİYOR?

Türk Telekom, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak kullanıcılarına 15 Temmuz günü boyunca geçerli olacak şekilde şebeke içi sınırsız konuşma, operatörler arası 1000 dakika, 5000 SMS ve 1 GB internet internet sunuyor. Ayrıca sabit Türk Telekom internet kullanıcılarının 15 Temmuz boyunca gerçekleştirecekleri internet kullanımları AKN'ye dahil edilmeyecek.

Ankesörlü telefonlar --> telefon ve kredi kartı arama -> ev ve iş yerini arıyorsan bedava. GSM aranıyorsa görüşmenin ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

Turkcell ise Türkiye genelinde WiFi noktalarında interneti gün boyunca ücretsiz sunacak.

Vodafone tarafından ise, konu ile alakalı henüz bir duyuru yapılmadı.

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