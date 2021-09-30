iOS 15’te daha fazla hata keşfedildi! Yeni güncelleme yolda

Ek olarak bazı iPhone kullanıcılarının şikayetlerine göz attığımızda, kamera uygulamasının nadiren çalışmaması, iPhone 13'ün ekran kilidinin açılmasına rağmen ekranın tepkisiz kalması (Face ID'nin düzgün çalışmasına rağmen kilit ekranının yukarı kaydırılmaması) ve Mail uygulamasının kilitlenmesi gibi sorunlardan bahsedildiğini görüyoruz. Ekran kilidinin açılmasına rağmen ekranın tepkisiz kalması hatası sadece iPhone 13'te değil, bazı iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR ve iPhone X modellerinde de görülmüş.