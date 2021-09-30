iOS 15’te daha fazla hata keşfedildi! Yeni güncelleme yolda

GSM Arena'nın haberine göre kullanıcılar iOS 15'te yeni problemlerle karşılaşıyor. Söz konusu hatalardan biri, maske takınca Apple Watch'la iPhone'un ekran kilidini açamamak. Bu özellik pandemiden dolayı maske takmanın zorunlu hale gelmesi ve Face ID'nin maskeden dolayı çalışmamasını çözmek için iOS 14'e eklenmişti. Fakat iOS 15'te bazı kullanıcılar özelliğin çalışmadığını belirtiyor.
Ek olarak bazı iPhone kullanıcılarının şikayetlerine göz attığımızda, kamera uygulamasının nadiren çalışmaması, iPhone 13'ün ekran kilidinin açılmasına rağmen ekranın tepkisiz kalması (Face ID'nin düzgün çalışmasına rağmen kilit ekranının yukarı kaydırılmaması) ve Mail uygulamasının kilitlenmesi gibi sorunlardan bahsedildiğini görüyoruz. Ekran kilidinin açılmasına rağmen ekranın tepkisiz kalması hatası sadece iPhone 13'te değil, bazı iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR ve iPhone X modellerinde de görülmüş.
Apple söz konusu hatalardan bazılarını kabul etti ve iOS 15.1 üstünde çalışmaya başladı. Şu anda 15.1 güncellemesinin beta 2 sürümü çıkmış durumda. Yakın zamanda yeni yazılım paketinin son kararlı sürümü çıkabilir.