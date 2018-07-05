Amerika'ya ucuz uçak bileti nasıl alınır?

Tatil planı yapanlar, seyahat etmek isteyenler Çocukluğumuzdan beri seyrettiğimiz diziler ve filmlerde geçen mekanları yakından görmek istiyorsanız, uçak bileti nasıl alınır haberimizi okuyun.

AMERİKA'YA UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

Stockholm, Oslo ve ya Kopenhag çıkışlı yapılan uçuşlar ile bu şehirlere ulaşmak çok ucuza gelebiliyor. Tabi ki bu durumda iki farklı biletleme yapmamız gerekiyor. Biricisi İstanbul-Stochkolm/Oslo/Kopenhag uçuşu. Bu noktada en çok merak edilen konu vize durumu. Türkiye'den direkt olarak ya da Ukrayna gibi Schengen üyesi olmayan bir yerden aktarmalı yapılan uçuşlar ile uluslararası bölgeye indiğimiz için 24 saat süreyle transit vize gerekmeden diğer uçağımıza binebiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek konu eğer Schengen vizemiz yoksa check-in bagajla bu uçuşu yapamayacağımız. Çünkü bagaj otomatik olarak aktarılmadığı için pasaport kontrol noktasını geçip bagajımızı alıp diğer havayolu görevlilerine teslim etmemiz lazım ve bu da vizemiz olmadan imkansız. Yani bu yöntem sırt çantalılar için geçerli.

1. SEYAHAT TARİHLERİNİZİ ESNEK TUTUN

Uçak bileti fiyatları gidilecek döneme bağlı olarak değişiyor. Birçok kişi Yılbaşı, Noel, Kurban ve Şeker Bayramı gibi dönemlerde tatile çıkmayı tercih ediyor. Yine ülkemizde okulların tatil olduğu, en çok izinlerin kullanıldığı Haziran-Ağustos arasındaki dönemde yüksek talepten dolayı uçaklar dolu oluyor. Bu dönemlerde uçak biletlerinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Seyahat için esnekliğiniz varsa tatil dönemlerinin dışındaki tarihler için seyahat planlayın.

Eğer uçuş tarihleriniz bu dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerine mecburen denk geliyorsa, büyük ihtimalle daha pahalı uçacaksınız anlamına geliyor. Bu tarihlerde seyahate çıkmanız kesinse sık sık kampanyaları ve uçak bileti fiyatlarını gözden geçirin. Ucuza uçmak için erkenden bilet almanız şart.

Tatil zamanınız yaklaşıp da hala bilet almadıysanız sonra bilet fiyatları neden bu kadar yüksek demeyin. Bu dönemlerde nispeten en ucuz bileti ancak sabah oldukça erken veya gece geç saatlerdeki uçuşlarda bulabilirsiniz. Eğer havalimanından otelinize veya evinize ulaşımın pratik ve sorunsuz olacağını düşünüyorsanız bu saatleri tercih edin.

2. BİLETİNİZİ FİYATLARIN EN UYGUN OLDUĞU ZAMANLARDA ALIN

Hafta ortası uçmak, hafta sonu uçmaya göre daha ucuz, çünkü bir çoğumuz hafta sonu bir yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Uzmanlar hafta ortası uçmanın %10 kadar tasarruf sağlayacağını söylüyor. En uygun bilet bulmak için bakacağımız gün çarşamba ve perşembe öğleden sonrası; bunu salı ve cumartesi günleri izliyor.

Ülke içi uçuşlarda en uygun fiyatları yakalama dönemi 21 gün öncesi. Bu dönemdeki fiyatlar ortalama fiyat %8 daha ucuz. Son 2 haftada bilet fiyatları ortalama fiyatlara göre %5 artıyor, son hafta ise bu oran %30'a çıkıyor.

Uluslararası bilet fiyatlarında, yerel uçak bileti fiyatlarındaki kadar dalgalanma olmuyor. Seyahat tarihinden 34 gün öncesindeki fiyatlar, 6 ay öncesindeki fiyatlara göre %4 daha düşük.

3. UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN

Havayolu firmalarının sayfalarına girip nereye uçacağınızı ve tarihleri tek tek gireceğimize bu işi bizim yerimize yapan uçak bileti arama motorlarını deneyin. Tüm uçak biletleri için en hesaplı karşılaştırmaları sunan uçak bileti arama motorları sık kullanılanlara eklemeniz gereken siteler olmalı. Bilet bulmak için yapacağımız zahmetli araştırmayı bizim yerimize pratik ve inanılmaz hızlı şekilde yapıyorlar. En güncel fırsatları bulup karşılaştırıyor ve böylece en güncel fırsatları bize sunuyorlar.

4.ALTERNATİF HAVALİMANLARINA BAKIN

Bugün hemen hemen her büyük şehirde neredeyse ikinci bir havalimanı var. Düşük bütçeli firmaların tercih ettiği bu havalimanlarından uçmak genellikle daha ucuz. Gidilecek destinasyonda böylesi havalimanları varsa tercih edilebilir.