Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Fekeli Konağı'na yine ateş düştü! | Video

Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Fekeli Konağı'na yine ateş düştü! | Video

Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Fekeli Konağı'na yine ateş düştü! | Video
10.06.2021 | 17:20

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır. Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır! Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

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Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!

CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!

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