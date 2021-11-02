Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı...

atv Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! "Ben Züleyha'ya aşık oldum!"

111. Bölüm Özeti

LEYLA BEBEĞİ BEKLEYEN KORKUNÇ KAZA

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

ÜMİT'İN CİNAYET KURBANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?