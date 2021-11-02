Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı...
Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı...

Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı...

02.11.2021 | 13:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova’da şok aşk itirafı... 00:27
Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı... 02.11.2021 | 13:10
Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Şoke eden ölümcül sahne... 00:26
Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Şoke eden ölümcül sahne... 29.10.2021 | 11:30
Bir Zamanlar Çukurova 108. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:05
Bir Zamanlar Çukurova 108. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 14.10.2021 | 14:09
Bir Zamanlar Çukurova 107. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:05
Bir Zamanlar Çukurova 107. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.10.2021 | 14:43
Bir Zamanlar Çukurova 106. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova’da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 00:25
Bir Zamanlar Çukurova 106. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 28.09.2021 | 09:02
Bir Zamanlar Çukurova 106. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Düşmanının hayatını kurtardı... 00:25
Bir Zamanlar Çukurova 106. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Düşmanının hayatını kurtardı... 24.09.2021 | 11:01
Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:40
Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 14.09.2021 | 09:49
Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır Züleyha 00:24
Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Sabır ve zaman çok güçlü savaşçılardır Züleyha" 10.09.2021 | 09:32
Bir Zamanlar Çukurova 103. Son bölüm Tamamı 9 Eylül 2021 Perşembe Full izle! Züleyha’ya büyük şok 00:24
Bir Zamanlar Çukurova 103. Son bölüm Tamamı (9 Eylül 2021 Perşembe) Full izle! Züleyha'ya büyük şok 10.09.2021 | 09:27
Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm tanıtımı | Video 00:24
Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm tanıtımı | Video 10.09.2021 | 01:14
Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı | Video 00:41
Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı | Video 09.09.2021 | 01:31
Bir Zamanlar Çukurova 103. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:41
Bir Zamanlar Çukurova 103. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 08.09.2021 | 09:32
Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm izle 01:00
Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm izle 05.09.2021 | 10:35

atv Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! "Ben Züleyha'ya aşık oldum!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

111. Bölüm Özeti

LEYLA BEBEĞİ BEKLEYEN KORKUNÇ KAZA

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

ÜMİT'İN CİNAYET KURBANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA