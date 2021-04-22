Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm (22 Nisan 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Yürek yakan ölümcül sahne...

Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm (22 Nisan 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Yürek yakan ölümcül sahne...

Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm (22 Nisan 2021 Perşembe) 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Yürek yakan ölümcül sahne...
22.04.2021 | 08:43

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atv Bir Zamanlar Çukurova 93. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı! "Kansa kan, ölümse ölüm!" İşte heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Son Fragmanı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 93. SON BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!

Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

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