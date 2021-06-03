Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm ATV CANLI YAYIN HD izle! atv Çukurova'da ölümcül hesaplaşma başladı

Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm ATV CANLI YAYIN HD izle! atv Çukurova'da ölümcül hesaplaşma başladı

Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm ATV CANLI YAYIN HD izle! atv Çukurova'da ölümcül hesaplaşma başladı
03.06.2021 | 20:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm ATV CANLI YAYIN HD izle! atv Çukurova'da ölümcül hesaplaşma başladı 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm ATV CANLI YAYIN HD izle! atv Çukurova'da ölümcül hesaplaşma başladı 03.06.2021 | 20:11
Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 2. Fragman | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 2. Fragman | Video 03.06.2021 | 20:00
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı 27 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Yürekleri yakan acı veda 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı (27 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Yürekleri yakan acı veda 27.05.2021 | 19:55
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı 20 Mayıs Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 06:04
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı (20 Mayıs Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 20.05.2021 | 22:51
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe Son Fragman yayınlandı izle! 00:27
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm (20 Mayıs 2021 Perşembe) Son Fragman yayınlandı izle! 20.05.2021 | 16:12
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı 13 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Demir'e şok darbe 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı (13 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Demir'e şok darbe 13.05.2021 | 14:36
Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Fikret'i hayatından çıkarıyor! | Video 04:16
Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Fikret'i hayatından çıkarıyor! | Video 07.05.2021 | 07:22
Bir Zamanlar Çukurova 95. Son Bölüm Tamamı 6 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan veda 04:57
Bir Zamanlar Çukurova 95. Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan veda 07.05.2021 | 07:10
Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı | Video 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı | Video 06.05.2021 | 13:45
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm 2. Fragmanı... Senin kardeşin olabilir Demir... | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm 2. Fragmanı... "Senin kardeşin olabilir Demir..." | Video 06.05.2021 | 02:17
Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı 6 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! 07.05.2021 | 07:23
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... Nasıl bitirecektiniz beni söyle! | Video 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... "Nasıl bitirecektiniz beni söyle!" | Video 04.05.2021 | 02:41
Bir Zamanlar Çukurova 94.Son Bölüm Tamamı 29 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı olay 04:03
Bir Zamanlar Çukurova 94.Son Bölüm Tamamı (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı olay 30.04.2021 | 07:08
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm 29 Nisan 2021 Perşembe Full izle! 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! 30.04.2021 | 08:28
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Tamamı 22 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Yürek yakan ölümcül sahne... 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Tamamı (22 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Yürek yakan ölümcül sahne... 23.04.2021 | 10:59
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş... | Video 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... "Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş..." | Video 21.04.2021 | 20:08
Bir Zamanlar Çukurova 92. Son Bölüm Tamamı 15 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Fekeli vuruldu, büyük sır ortaya çıktı 06:05
Bir Zamanlar Çukurova 92. Son Bölüm Tamamı (15 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Fekeli vuruldu, büyük sır ortaya çıktı 16.04.2021 | 07:21
Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video 01:49
Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video 15.04.2021 | 16:32
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı... Konağımız, çiftliğimiz her yer yanıyor Demir Bey... | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı... "Konağımız, çiftliğimiz her yer yanıyor Demir Bey..." | Video 10.04.2021 | 22:08
Bir Zamanlar Çukurova’dan çok özel tanıtım - Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm 2. Fragmanı | Video 01:18
Bir Zamanlar Çukurova’dan çok özel tanıtım - Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm 2. Fragmanı | Video 06.04.2021 | 11:49

atv Bir Zamanlar Çukurova 99. Yeni Bölüm CANLI YAYIN başladı! Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm ATV CANLI YAYIN izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. SON BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Demir seni bulmadan gitmemiz lazım!"

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA