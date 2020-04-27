Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm (28 Nisan 2020 Salı) Masada katliam! Sezon finali fragmanı yayınladı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm (28 Nisan 2020 Salı) Masada katliam! Sezon finali fragmanı yayınladı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm (28 Nisan 2020 Salı) Masada katliam! Sezon finali fragmanı yayınladı | Video
27.04.2020 | 10:47
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atv'nin rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümüyle bu sezon ekranlara veda ediyor! EDHO'dan final bölümüyle sezona veda. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm Sezon finali fragmanı... "Bizim dostumuz yok!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm Sezan Finali'nde neler olacak?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

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