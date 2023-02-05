AİLE DİZİSİ 2. fragman yayınlandı "Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın!" | Video

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği Aile, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. Aile dizisi 14 Şubat Salı günü ekranlara gelecek.