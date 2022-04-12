Video Fragman Hakim 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Oğluma çarpan araba sizin üzerinize kayıtlıymış!'' | Video
Hakim 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Oğluma çarpan araba sizin üzerinize kayıtlıymış!'' | Video

Hakim 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Oğluma çarpan araba sizin üzerinize kayıtlıymış!'' | Video

12.04.2022 | 16:03

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OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin yeni dizisi Hakim 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İlk bölümden itibaren büyük ses getiren Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

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