Kim Milyoner Olmak İster 1144. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!
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