Video Fragman Kuruluş Osman 56. Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı. "Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!" | Video

Kuruluş Osman 56. Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı. "Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!" | Video

Kuruluş Osman 56. Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı.
28.04.2021 | 14:26

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Kuruluş Osman. 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. Merakla beklenen Kuruluş Osman 56. Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı.

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