Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de | Video
Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.
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