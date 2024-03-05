Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de | Video

Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.