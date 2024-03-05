Video Fragman Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de | Video
Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de | Video

Yaban Çiçekleri ikinci tanıtımı yayınlandı! Yaban Çiçekleri yakında atv'de | Video

05.03.2024 | 10:54

Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.

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