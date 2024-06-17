ABD Başkanı Biden sahne dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık sahnede donup kaldığı, hatta boşlukla tokalaştığına ilişkin görüntülerine bir yenisini daha ekledi. Biden, katıldığı Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğinde sahnede bir anda donup kaldı. Biden'ın yardımına eski başkanlardan Barack Obama yetişti.