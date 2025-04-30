Video Haber Bakan Tunç: "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz" | Video
Bakan Tunç:

Bakan Tunç: "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz" | Video

30.04.2025 | 12:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecinde pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, "Bu süreçte al-ver olamaz." dedi. "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz. Süreçte pazarlık söz konusu değil." dedi.

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