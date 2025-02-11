Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG teslim etti | Video 11.02.2025 | 12:25 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG aracı teslim etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG aracı teslim etti. aracın teslim töreninde Malezya'ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.