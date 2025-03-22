Bayraktar Kızılelma manevra testini de başarıyla geçti | Video 22.03.2025 | 10:34 Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testini de geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma test sürecini planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor. İlk insansız savaş uçağı, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testine tabi tutuldu. Savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

EN ZORLU GÖREVLERİ İCRA EDECEK

Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.