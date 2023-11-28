Video Haber Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu
Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu

Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu

28.11.2023 | 19:45

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı olduğu eski eşini silahla vurarak yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı 03:15
NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı 28.11.2023 | 19:45
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü 01:41
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü 28.11.2023 | 19:45
Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu 01:26
Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu 28.11.2023 | 19:45
Hindistan’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı 02:19
Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı 28.11.2023 | 19:45
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze’de 00:14
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de 28.11.2023 | 18:01
AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler 01:51
AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler 28.11.2023 | 18:39
Bahçeli: HEDEP demek CHP demektir | Video 36:40
Bahçeli: "HEDEP demek CHP demektir" | Video 28.11.2023 | 11:14
İşte Seçil Erzan’ın fon listesi | Video 03:50
İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video 28.11.2023 | 09:45
Çember-7 Operasyonları’nda bin 34 firari yakalandı | Video 01:10
Çember-7 Operasyonları'nda bin 34 firari yakalandı | Video 28.11.2023 | 08:54
CHP fondaşı TELE 1’de Atilla Dorsay’dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri! 00:37
CHP fondaşı TELE 1'de Atilla Dorsay'dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri! 28.11.2023 | 00:49
Sosyal medyada müstehcen yayın yaptı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 00:24
Sosyal medyada müstehcen yayın yaptı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 27.11.2023 | 23:27
Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı 01:02
Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı 27.11.2023 | 23:27
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı 02:05
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı 27.11.2023 | 23:26
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu’nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü 00:48
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü 27.11.2023 | 23:26
CHP’li hesap İYİ Partili isimlerin ’alkol keyfi’ görüntülerini servis etti 03:24
CHP'li hesap İYİ Partili isimlerin 'alkol keyfi' görüntülerini servis etti 27.11.2023 | 20:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Batı’ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez 43:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez 27.11.2023 | 17:55
Dev dalgalar askerlerin kaldığı konteynerleri denize sürükledi: 6 asker kurtarıldı, 2 yaralı 02:48
Dev dalgalar askerlerin kaldığı konteynerleri denize sürükledi: 6 asker kurtarıldı, 2 yaralı 27.11.2023 | 17:26
Milli Savunma Bakanı Güler Bakü’deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video 02:54
Milli Savunma Bakanı Güler Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video 27.11.2023 | 16:41
Bakan Fidan, İspanyol Bakan Albares ile görüştü | Video 00:45
Bakan Fidan, İspanyol Bakan Albares ile görüştü | Video 27.11.2023 | 14:49
Numan Kurtulmuş: Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu’da barış olmayacak | Video 08:36
Numan Kurtulmuş: "Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacak" | Video 27.11.2023 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA